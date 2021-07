Sabato 3 Luglio 2021, 07:30

Quarantatré giocatori in rosa, almeno 15 sul groppone. Diverse trattative in piedi, vicine alla chiusura. Almeno una decina entro la prossima settimana. Ma è l’indice di liquidità che incombe e si ripropone. Ecco perché il ds Tare, durante la presentazione del ritiro di Auronzo per la quattordicesima stagione (c’è l’accordo anche per la quindicesima e un’opzione per la sedicesima), non si sbilancia sui rinforzi che Sarri avrà subito a disposizione: «Se verranno presentati nuovi calciatori ad Auronzo? Per i nuovi acquisti stiamo risolvendo prima i problemi che abbiamo, poi penso che la squadra verrà rinforzata con quelle che saranno le necessità. Per la presentazione di Sarri, invece, stiamo valutando con il presidente, domenica decideremo se fare la conferenza in ritiro o qui nella capitale». Poco importa all’allenatore, che sbarcherà a Formello mercoledì 7 per il raduno e le visite mediche. Per lui conta piuttosto avere subito qualche rinforzo a disposizione. Sta pressando la società perché non c’è molto tempo per attuare la sua rivoluzione formato 4-3-3. E lui vuole testare i suoi schemi anche nelle 4 amichevoli fissate: il 17 luglio contro l’Auronzo, il 20 contro il Belluno, il 23 contro la Triestina e il 27 contro il Padova, tutte alle 18.30.

NOVITÀ

Il tecnico è consapevole delle difficoltà, ma pretende precisione, chiarezza e soprattutto giocatori. Non vuole assembramenti ad Auronzo, ma un gruppo massimo di 26 giocatori, forse meno. Chi non rientra nei piani di Mau lavorerà a Formello in attesa di sistemazione. Tante operazioni sono vicine al traguardo, ma si tratta di affari legati ai rientri e successivi conferme di prestiti. Non è escluso che se saranno tante, possano dare una mano per andare in attivo con l’indice e chiudere altre operazioni. Le prime due, già fatte con indice a posto, sono Kanemovic e Hysaj. Su quest’ultimo Sarri ci tiene in particolar modo. Oltre a Reina, l’esterno albanese è l’unico a conoscere idee e metodi dell’allenatore. Poi sarà corsa contro il tempo per ingaggiare Basic e Felipe Anderson. Sul primo ci sono novità importanti, considerato che ieri il Bordeaux è stato clamorosamente retrocesso d’ufficio dalla Federcalcio francese in Ligue 2 per problemi finanziari e irregolarità nel bilancio. La società transalpina farà ricorso, ma allo stesso tempo trema perché, se fosse confermata la discesa nella serie inferiore, diversi giocatori potrebbero svincolarsi. Tra questi ci sarebbe Toma Basic. Un’occasione pazzesca per la Lazio che ha già un accordo col giocatore, anche se non è escluso che la trattativa, a causa di questa situazione, possa allungarsi coi tempi. In questa pausa si potrebbe accelerare per Felipe Anderson e sfruttare la voglia del giocatore di arrivare e del West Ham di liberarsi del brasiliano. Sullo sfondo c’è la maxi trattativa col Psg per Correa e Sarabia, ma è in stallo.

VERDE

Grande fermento sul web sulle anticipazioni che girano sulla prima maglia biancoceleste. Il colore potrebbe essere verde, con la Lazio che non smentisce e non conferma: apriti cielo. L’ad Pavanello di Macron, si limita ad affermare: «Sarà una bomba, una casacca iconica». Una frase che non ha minimamente toccato il cuore dei tifosi, tutt’altro. La rivelazione ci sarà lunedì mattina tramite i canali social ufficiali. Matri saluta e va a Dazn.