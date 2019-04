Cori razzisti, curva Nord chiusa un turno con sospensiva

Un turno con la curva Nord della Lazio senza tifosi ma la pena è sospesa con la condizionale: è questa la decisione del giudice sportivo della Lega di serie A dopo i cori «di discriminazione razziale» da parte della curva occupata dai sostenitori laziali, all'indirizzo dei milanisti Kessiè e Bakayoko durante la semifinale di coppa Italia Milan-Lazio. La chiusura del settore della curva Nord dell'Olimpico non riguarda in ogni caso, anche a prescindere dalla condizionale, la finale di coppa Italia del prossimo 15 maggio tra Lazio e Atalanta, che si disputerà all'Olimpico ma con sede considerata 'campo neutrò. La decisione del giudice sportivo arriva a quasi una settimana dalla semifinale tra Milan e Lazio e comunque non avrà effetti immediati grazie alla sospensione anche «se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione».



Il Milan in mattinata aveva fatto sapere, per bocca del suo presidente Scaroni, di aver inviato a Coni, Figc e Lega un video con «32 cori razzisti» da parte di un gruppo di tifosi: «Forse non si sentivano perchè i tifosi del Milan sono sempre rumorosi, ma se si voleva si poteva andare a vedere quest'episodio..». Il giudice sportivo, nel pomeriggio, ha poi sottolineato che «prima, durante e al termine» della semifinale di coppa Italia tra Milan e Lazio i «sostenitori della Lazio, assiepati nel settore Terzo anello verde di San Siro si rendevano responsabili nella quasi totalità (il 90 per cento dei 4049 occupanti) dei cori di discriminazione razziale nei confronti di Kessiè ed in particolare di Bakayoko». Il giudice evidenzia che «i cori erano stati percepiti da tutti i tre collaboratori della procura anche distanti dal settore dei tifosi laziali». La sanzione, che prevede la chiusura del settore della Curva Nord dell'Olimpico per un turno, è sospesa per un anno.

