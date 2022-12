Lazio, Cataldi e Provedel convinti: «In Turchia abbiamo lavorato intensamente, alla ripresa ci faremo trovare pronti»

C'è tanto entusiasmo in casa Lazio dopo la cena di Natale chiusa col discorso di Lotito. Il patron non si è nascosto: «Sono sicuro che voi reciterete un grande ruolo in questo campionato. Iniziamo questa seconda parte del torneo con la consapevolezza che tutti devono fare i conti con noi e che non siamo secondi a nessuno». Considerazioni importanti da parte del presidente, convinto che la squadra costruita può davvero ambire a qualcosa di importante.

Le parole di Cataldi e Provedel

Dello stesso avviso anche due calciatori. In primis Danilo Cataldi, ormai un trascinatore all'interno dello spogliatoio. Questo il pensiero del centrocampista rilasciato a Lazio Style: «Abbiamo lavorato bene in Turchia, con allenamenti intensi che sono sicuro ci daranno una grande mano in vista della ripresa del campionato dove dovremo farci trovare pronti. Questo è un bel gruppo, ci piace stare insieme. Ci sono anche molti giovani, che portano freschezza e allegria. C'è agonismo, vogliamo vincere ogni partitella. Speriamo di fare qualcosa di importante». Molto contento di questa prima parte di stagione anche Provedel: «Sono felice di essere qui - ha detto ai canali ufficiali del club - e spero che sia la prima di una lunga serie di cene di Natale con la Lazio. Stiamo lavorando bene, possiamo fare ancora meglio, lavoriamo per questo perché crediamo tutti di poter ottenere risultati ancora più importanti. Da quando sono arrivato ho solo pensato a dare il meglio di me, dimostrandolo giorno dopo giorno. Lavoro per ripartire ancora più forte e ottenere grandi risultati».