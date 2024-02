La Lazio batte il Torino e non molla la corsa Champions: Guendouzi e Cataldi rilanciano i biancocelesti

All'ultima spiaggia la Lazio risponde presente. Dopo il pesante ko in casa contro il Bologna i biancocelesti risorgono in trasferta contro l'ormai ex bestia nera Torino, quest'anno battuto 2-0 sia all'andata che al ritorno. A deciderla stavolta è il centrocampo con l'instancabile Guendouzi e Cataldi che ritrova il gol dopo 886 giorni. Il tutto orchestrato dal ritrovato Luis Alberto, autore di due assist. La squadra di Sarri resta viva in zona Champions, mentre quella di Juric si ferma al palo di Sanabria e a un primo tempo dominato, ma chiuso in parità.

La Lazio soffre, ma regge. Il Torino resta al palo

Sarri in partenza conferma le idee della vigilia, mentre Juric sorprende solo con Vlasic sulla trequarti, vincitore in extremis del ballottaggio con Ricci. I granata partono forte e al 5’ sfiorano il vantaggio col destro al volo di Sanabria che si stampa sul palo dopo un ottimo cross di Bellanova. I padroni di casa si fanno vedere anche con un colpo di testa di Zapata, mentre la Lazio mette la testa fuori dalla metà campo solo al 20’ con la debole conclusione da fuori di Immobile. Uno squillo che non sveglia i biancocelesti se non su qualche calcio d'angolo con addirittura un tentativo diretto di Luis Alberto. Il Toro invece al 35’ torna a farsi vedere con il solito cross di Bellanova e il colpo di testa di Zapata che termina largo e subito dopo, sempre su azione dell’esterno destro, con Vlasic, fermato sul più bello da Provedel. Finita qui? No, perché la squadra di Juric ci prova ancora col numero 16 e con l’incornata di Masina, ma con quel pallone che sfiora il palo si chiude il primo tempo.

Lazio spietata: Guendouzi e Cataldi spengono il Torino

Per cercare la scossa nel secondo tempo Sarri inserisce Lazzari al posto di Hysaj, ma la sua squadra si scuote a prescindere. Tempo di incassare i due tentativi di Zapata e Vlasic che la Lazio cala un doppio colpo pesantissimo. Il primo è il diagonale destro di Guendouzi, pescato ottimamente da Luis Alberto, che sblocca un match complicatissimo. Passano cinque minuti e stavolta è Cataldi, a secco da settembre 2021, a trovare il colpo da biliardo dal limite dell'area dopo un gran colpo di tacco ancora di Luis Alberto, al secondo assist di serata. Sarri approva e fa rifiatare Isaksen con Pedro, mentre Juric inserisce le forze fresche di Ricci, Tameze e Gineitis, ma è Zapata a dargli una speranza facendo espellere Gila al 79'. Il colombiano permette ai padroni di casa di chiudere in superiorità numerica con la Lazio che corre ai ripari sostituendo Luis Alberto con Casale. Come prevedibile i granata provano l'arrembaggio nel finale, ma a parte una grande occasione per Ricci e la punizione allo scadere di Lazaro non arrivano grandi pericoli per Provedel, al 13° clean sheet stagionale che riscatta l'errore col Bologna.