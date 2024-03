Lazio-Milan: Zaccagni verso il rientro, Cataldi e Immobile in pole. Rovella: «Facciamo l'impresa a Monaco»

Si avvicina un altro bivio di questa stagione per la Lazio. I biancocelesti inaugureranno il 27° turno di Serie A ospitando in casa il Milan, avversario complicato contro cui la squadra di Sarri non potrà sbagliare ancora. Il ko di Firenze d'altronde ha complicato ulteriormente le cose per la corsa Champions, ma mercoledì calciatori, tecnico e staff a cena si sono promessi di dare il massimo da qui sino a maggio, a partire ovviamente dal big match di stasera alle 20:45 contro i rossoneri.

Lazio-Milan, le speranze Champions della squadra di Sarri (che si gioca anche il suo futuro)

Le idee di Sarri in ottica Milan

Mau ieri ha alleggerito i carichi annullando la seduta mattutina (non ci saranno più doppie). Solo rifinitura pomeridiana più il richiamo tattico di stamattina a Formello. Tutto pur di mettere i giocatori a proprio agio in vista di un'altra ultima spiaggia. In base a quanto emerso dalle prove del tecnico, tra i pali del 4-3-3 ovviamente ci sarà Provedel. In difesa Marusic e Hysaj sono in vantaggio per le fasce, mentre in mezzo tornerà Gila con Romagnoli. A centrocampo Cataldi è in vantaggio su Vecino come regista della linea con Guendouzi e Luis Alberto, favorito su Kamada. Davanti infine il ballottaggio principale è tra Immobile e Castellanos, con il capitano ancora avanti sul Taty, mentre sugli esterni oltre a Felipe Anderson è atteso il ritorno da titolare di Zaccagni.

Rovella: «Alla Lazio mi sento a casa. Facciamo l'impresa a Monaco»

Intanto Nicolò Rovella, ai box per la pubalgia, ha parlato di diversi temi al canale YouTube delle Figurine Panini. Ecco come si è espresso sulla Lazio: «L'impatto è stato incredibile, sento come se giocassi qui sin da piccolo. È una cosa speciale che non so descrivere. Dove possiamo arrivare? Molto avanti, è una squadra che ancora non ha tirato fuori tutto il potenziale e secondo me dobbiamo sicuramente arrivare tra le prime cinque. Ora in Champions andiamo a fare un’impresa a Monaco, che è quasi impossibile, ma ce la metteremo tutta». E infine su Sarri: «È un maestro, ti aiuta nella fase difensiva e offensiva.

Sto cercando di apprendere il più possibile e mettere in campo quello che mi dice. È buonissimo dal punto di vista personale, lo ringrazio tantissimo per avermi dato questa opportunità unica di giocare nella Lazio. È un uomo forte e duro, non ti parla tanto, ma quando deve dirti una cosa lo fa in modo diretto ed è apprezzabile».

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Patric, Rovella.

Diffidati: Pellegrini, Sarri.

Squalificati: -

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Indisponibili: Pobega.

Diffidati: Florenzi, Musah, Loftus-Cheek, Leao, Pioli.

Squalificati: Jovic.