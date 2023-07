Lazio, riprendono gli allenamenti: in gruppo Gila e Cataldi, ma Luis Alberto salta la partita finale

Tempo di tornare ad allenarsi a Formello. La Lazio si è ritrovata nel tardo pomeriggio di oggi per portare a termine la prima seduta dopo il weekend di riposo concesso da Sarri post Auronzo di Cadore. Il tecnico come al solito ha lavorato molto sulla tattica, mentre l’inizio dell’allenamento è stato diviso tra fase tecnica e atletica. Da domani si entrerà nel vivo della preparazione ai prossimi due impegni che ci saranno contro l’Aston Villa (giovedì 3 agosto) e il Girona (domenica 6) nel corso di questa settimana.

Lazio, torna Gila e si rivede Cataldi. Niente partitella per Luis Alberto

Sarri oggi ha riabbracciato quasi tutta la squadra. Innanzitutto si è rivisto Gila dopo le vacanze post Europeo U21 giocato con la Spagna. Il centrale ha svolto oltre metà allenamento con il gruppo per poi spostarsi agli ordini del preparatore Losi per riprendere il ritmo. Stesso discorso per Cataldi, già recuperato dopo il fastidio al quadricipite della coscia destra. Pedro, gestito gli ultimi giorni di ritiro, oggi è tornato a pieno regime, mentre è stato un rientro più graduale quello di Hysaj, che ha saltato la parte tattica.

Infine Luis Alberto è rientrato negli spogliatoi prima della partitella conclusiva con Gonzalez schierato al suo posto.

Il prossimo appuntamento in campo è fissato per domani mattina poiché è prevista una doppia seduta.