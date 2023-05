Lazio, ultime due gare decisive per la difesa e Provedel: nel mirino il record della Serie A. Casale: «Siamo tornati»

Serviva solo una vittoria a Udine alla Lazio per avvicinarsi sensibilmente alla qualificazione in Champions e quest’ultima è arrivata con due punti di forza. Il primo è quello di sempre, Immobile, reduce da un’annata sfortunata, ma comunque decisivo nel rush finale. L’altro quello principale di questa stagione: la difesa. Alla Dacia Arena la retroguardia di Sarri è tornata quella organizzata di tutto il 2022-23 e se l’Europa che conta è a un passo, molto lo si deve proprio alla solidità difensiva.

Lazio, vittoria da Champions: 1-0 sul campo dell'Udinese, decide un rigore di Immobile

Lazio, le parole di Casale

Uno dei protagonisti della linea a 4 di Sarri è Casale, che ai canali ufficiali del club si è espresso così: «Il mister in settimana ci aveva detto i numeri dell’Udinese in casa per caricarci ed è servito, siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Non c’è da sottovalutare queste partite, l'abbiamo visto anche contro il Lecce. E poi diventa difficile giocare contro queste squadre spensierate». Sulla solidità: «Finalmente siamo tornati sui livelli di qualche partita fa. Non c’è niente da fare: se si difende da collettivo, i risultati si vedono.

Gli ultimi obiettivi della difesa biancoceleste

Non siamo fenomeni noi difensori col portiere, ma è sempre merito di tutta la squadra. Questo lavoro collettivo è mancato un po’ in queste ultime partite, abbiamo sofferto, preso qualche rete di troppo. Guardando i numeri però è stata fatta comunque una grande stagione e vogliamo finire al meglio».E il meglio significherebbe chiudere in bellezza con due vittorie controedper suggellare la qualificazione in Champions, ma non solo. Riuscirci anche senza subire gol corrisponderebbe al raggiungimento del record dellaa quota 22. Al momento i biancocelesti sono a quota 20, negli attuali top 5 campionati europei sono secondi solamente al(25) mentre al terzo posto c’è la(19) con una partita in meno. Ne manca solo una di porta inviolata ainvece per ottenere il record individuale della Serie A (21). Dopo aver superato tutti i primati della Lazio, il numero 94 vuole mettere la ciliegina alla sua prima stagione in biancoceleste entrando nella storia, magari chiudendo anche con meno di 30 gol subiti per la prima volta col campionato a 20 squadre.