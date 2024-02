La Fiorentina pesca il Maccabi Haifa: retrocesso dall'Europa League, ora cerca il riscatto

La Fiorentina pesca il Maccabi Haifa per gli ottavi di finale di Conference League. Un avversario alla portata contro cui si scontrerà in trasferta il 7 marzo e in casa il 14. È primo in classifica nella Ligat ha'Al a pari punti con il Tel-Aviv. Nel 2022, la squadra è riuscita a qualificarsi per la fase a gironi della UEFA Champions League. Il Maccabi ha disputato le sue partite fino al 2014 nello stadio Kiryat-Eliezer. Nella stagione 2014/15, insieme all'Hapoel, la squadra si è trasferita nel nuovo stadio Sammy-Ofer. È stato costruito tra il 2009 e il 2014 e ha una capacità di 30.858 spettatori.

Il cammino

Il girone in Europa League è stato pieno di ostacoli, ma sono riusciti comunque a qualificarsi terzi con cinque punti e garantirsi la retrocessione in Conference.

Eliminato lo Sheriff, fanalino di coda con un punto, primo il Villarreal e secondo il Rennes. In totale tre sconfitte, due pareggi e una vittoria.

La stella

Tra gli attaccanti da tenere sotto controllo c’è Frantzdy Pierrot che all’attivo 17 gol in 35 presenze, acquistato il 1° luglio 2022 dal Guingamp, in Ligue 2. il giocatore che ha più presenze è l’ala destra Anan Khalaili (39) di 19 anni promosso dalle giovanili. Il secondo cannoniere dopo Pierrot è Dean David, punta centrale con 16 reti in 36 presenze.