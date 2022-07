Koulibaly dal Napoli al Chelsea: 40 milioni e maxi-ingaggio. Skriniar entro il weekend al Psg, Juve tra Gabriel e Kimpembe

È il giorno dell’addio di Koulibaly al Napoli. Aurelio De Laurentiis ha accettato l’offerta del Chelsea di 40 milioni di euro (38 più due di bonus). Il difensore è già in volo con destinazione Londra e domani svolgerà le visite mediche. Percepirà 10 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Koulibaly, o come soprannominato dai suoi tifosi KK, fu acquistato dal Genk nel 2014. In questi ultimi otto anni diventa un simbolo e uno dei principali uomini squadra dei partenopei, tanto che, senza la sua partenza, sarebbe stato lui l’erede della fascia di capitano, lasciata libera da Insigne.

APPROFONDIMENTI IL TECNICO Allegri su Di Maria e Pogba LE TRATTATIVE Milan-Ziyech, tempi lunghi ROMA Lazio, ecco Luìs Maximiano, il nuovo portiere per Sarri:... TRIGORIA Roma, Mancini rinnova fino al 2027: «Un nuovo punto di...

Milan, il Chelsea piomba su Leao e prende Koulibaly. Juventus, c'è Gabriel. Inter, Skriniar ai saluti

Addio a Skriniar: andrà al Psg per 65 milioni

Entro questo fine settimana un altro difensore importante lascerà la serie A. Si tratta di Skriniar. Il Psg per lo slovacco verserà 65 milioni di euro nelle casse dell’Inter. Poi i nerazzurri vireranno su Bremer e Milenkovic. Per il brasiliano c’è anche la Juventus, ma il giocatore ha dato la sua parola a Beppe Marotta. Così per i bianconeri ci sono Gabriel dell’Arsenal, Pau Torres (ma il Villarreal vuole 50 milioni di euro) e Kimpembe, ma su di lui c’è anche il Chelsea. Ed è un duello continuo con i Blues, che in questo momento ha più disponibilità economica. Il Milan vuole chiudere per De Ketelaere, ma c’è un intoppo: il Bruges pretende 35 milioni di euro (i rossoneri, bonus compresi, sono arrivati a 31) e lo ha fatto giocare un tempo nell’amichevole contro l’Utrecht. Questi per il club di via Aldo Rossi saranno giorni importanti.