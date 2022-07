Milan, il Chelsea piomba su Leao e prende Koulibaly. Juventus, c'è Gabriel. Inter, Skriniar ai saluti

Koulibaly è ai saluti. Il difensore senegalese va al Chelsea. Al Napoli vanno 40 milioni di euro e al difensore 8 più uno di bonus a stagione. Ma secondo quanto riportano i media britannici la lista della spesa in Italia dei Blues non finisce qui. Thomas Tuchel ha messo nel mirino Rafael Leao.

Napoli, Koulibaly verso il Chelsea. Milan-Ziyech, tempi lunghi. Inter al lavoro per Bremer

Il Milan nega di aver ricevuto una proposta da Londra per il fantasista portoghese, decisivo nella corsa scudetto. Anzi, in queste settimane si parlerà di rinnovo - puntando sul fatto che Rafael Leao vuole restare a Milano - con Jorge Mendes, procuratore del giocatore (e anche di Renato Sanches e qui il nodo resta l’ingaggio). Come è noto, Rafael Leao guadagna 1,5 milioni (fino al 2024) e ritiene insufficiente la cifra di 4 prospettata dal Milan. Jorge Mendes pretende almeno 6 milioni per poter formalizzare la prosecuzione del matrimonio, considerando pure che il giocatore per il contenzioso con lo Sporting, a causa del controverso trasferimento al Lille, dovrà versare al club portoghese la cifra di 16,5 milioni con gli interessi. Il Milan non si fa intimorire: chi vuole Rafael Leao dovrà versare i 150 milioni della clausola, altrimenti onorerà il contratto fino al 2024.

Archiviata la prima amichevole a Lugano (vittoria per 4-1), l’Inter è impegnata sul fronte delle uscite. Offerti 4 milioni a Sanchez per la risoluzione del contratto. E i nerazzurri contano anche di incassare 18-20 milioni per Pinamonti (Monza e Atalanta in corsa). Ore poi caldissime per quanto riguarda Skriniar, che ieri era a Milano (mentre i nerazzurri giocavano a Lugano) per fare il punto con il suo entourage e probabilmente anche per iniziare a mettere nero su bianco a livello contrattuale con il Psg. Oggi è attesa il rancio dei transalpini fino a 65 milioni di euro bonus compresi. Poi il club nerazzurro virerà su Bremer, che piace tanto alla Juventus (sfumato appunto Koulibaly). I bianconeri seguono anche Gabriel dell’Arsenal e non mollano la presa su Zaniolo. Dopo aver preso Ostigard (8 milioni di euro al Brighton), il Napoli ha offerto 5 milioni di euro alla Lazio le Acerbi. Su Scamacca è piombato il West Ham con 40 milioni di euro, ma il Sassuolo attende il rilancio del Psg.