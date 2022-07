Napoli, Koulibaly verso il Chelsea. Milan-Ziyech, tempi lunghi. Inter al lavoro per Bremer

La Juventus vede sfumare un obiettivo di mercato. Il Chelsea, infatti, è piombato su Koulibaly e sembra abbia incontrato Fali Ramadani, il procuratore del senegalese, nel fine settimana scorso, raggiungendo un accordo con il giocatore - ben nove milioni di euro a stagione per quattro anni - e presentando un’offerta al Napoli di 40 milioni di euro. Cifra che Aurelio De Laurentiis pretende per Koulibaly. I bianconeri si sono fermati a 30 con sette all'anno al difensore. Se la notizia sarà confermata, Koulibaly non raggiungerà nemmeno il ritiro di Dimaro, in Trentino. Per salutare i suoi ormai ex compagni e la piazza ci sarà modo e tempo. Una partenza che sarà dura metabolizzare soprattutto per il tecnico Luciano Spalletti. Quindi, dopo otto anni e nove stagioni si avvia alla conclusione l’esperienza napoletana di Koulibaly.

La Juventus dovrà virare su Bremer, e sfidare l’Inter, per sostituire de Ligt, corteggiato dal Bayern Monaco. «Al momento è un giocatore della Juventus. Poi nel calcio può succedere di tutto», ha detto Massimiliano Allegri, che in una breve conferenza stampa ha riservato qualche parola al centrale olandese. Dopo aver saluto Vidal, l’Inter vorrebbe accelerare la cessione di Sanchez e Skriniar (65 milioni di euro, destinazione Psg) per chiudere le ultime trattative.

Il Milan stringe per De Ketelaere: 28 milioni di euro più 3 per convincere il Bruges. Tempi lunghi per Ziyech e nodo ingaggio per Renato Sanches, che strizza l’occhio al Psg. Il Monza vuole Petagna e sogna Luis Suarez. Il Bologna ha ufficializzato Ferguson, centrocampista dell’Aberdeen. Arriva per 3,5 milioni di euro e percepirà 400mila euro a stagione per quattro anni.