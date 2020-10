Juventus-Napoli, rischio 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per gli azzurri

Il Napoli, oltre alla sconfitta per 0-3 a tavolino contro la Juventus, ora rischia anche di subìre una penalizzazione di un punto in classifica. A stabilirlo è l'articolo 10 del Codice di Giustizia sportiva, comma 4: «La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica».

LEGGI ANCHE --> Juventus in campo per la rifinitura ma il Napoli non è partito per Torino

Intanto la Lega Serie A ha confermato la sfida dello Stadium tra i bianconeri e il Napoli per stasera alle 20.45 e ha chiuso due giorni convulsi e segnati da colpi di scena in seguito ai casi di positività al coronavirus registrati nella squadra partenopea e alla presa di posizione della Asl di Napoli, che ha stabilito l'isolamento volontario per il gruppo squadra per le positività di Zielinski e Elmas. La Juve oggi manderà la squadra in campo, ma la formazione di Gattuso non è partita. Per decretare il mancato svolgimento della partita, occorrerà attendere 45 minuti dopo l'inizio teorico della gara: a quel punto la Juve otterrà, di fatto, il successo a tavolino.

Ultimo aggiornamento: 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA