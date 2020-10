© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gattuso ritrova Bakayoko. Il club azzurro ha raggiunto l'accordo con ilper il trasferimento in prestito del centrocampista classe '94, che domani sosterrà le visite mediche. L'ex rossonero conosce bene il tecnico calabrese: i due hanno lavorato insieme a Milano e proprio nei giorni scorsi si sono confrontati spesso sull’aspetto tattico. Giornata importante anche sul fronte Milik. L’attaccante polacco ha ricevuto una nuova proposta dalla Fiorentina, in trattativa per le cessioni di Chiesa e Vlahovic. Il primo è vicino alla, mentre il serbo è un obiettivo del Verona. Ma per sbloccare l’operazione Chiesa, i bianconeri sono costretti a piazzare almeno uno tra De Sciglio e Douglas Costa. Rinforzi in difesa invece per il Milan che, dopo Dalot, tratta Kabak dello Schalke 04. Ai rossoneri è stato proposto anche Ruediger. Parola fine sul futuro di: l’uruguaiano ha trovato un accordo con lo United sulla base di un biennale da 10 milioni di euro a stagione. Intesa anche tra Atletico Madrid eper: ora si attende ultimo sì del croato.