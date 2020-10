L'ironia dello scrittore De Giovanni: «Juventus esempio di lealtà sportiva...»

«Fulgido esempio di lealtà sportiva, coerenza ai valori cui ci è sempre riferiti, riconoscimento dell'autorità dello Stato. Davvero colpito». Così su Facebook in maniera ironica lo scrittore Maurizio De Giovanni in merito alla decisione della Juventus - supportata dalla Lega - di scendere in campo comunque stasera per il match col Napoli, ora in isolamento. De Giovanni, tifoso azzurro, ha scritto, tra gli altri, "Miracolo a Torino. Juventus-Napoli 2-3" dedicato alla "storica" vittoria dei partenopei del 31 ottobre 2009 con doppietta di Hamsik e rete dell'argentino Datolo. «Non avrebbero potuto fare altrimenti? Non faccio certo un comunicato il giorno prima, pleonastico senza aver ricevuto diversa comunicazione, fregandomene - aggiunge De Giovanni - altamente dell'eventuale richiesta di rinvio pendente».



