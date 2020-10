Juventus in campo per la rifinitura ma il Napoli non è partito per Torino

La Juventus non ha cambiato i propri programmi nonostante la mancata partenza del Napoli per Torino: i bianconeri sono regolarmente in campo per la rifinitura agli ordini di Andrea Pirlo e si sono sottoposti a un nuovo giro di tamponi, come da protocollo sanitario. In serata, come precisato dal comunicato diffuso dal club nella serata di ieri, la squadra si presenterà all'Allianz Stadium. Il programma del giorno gara, dunque, in casa Juventus non cambia. Dopo l'allenamento i bianconeri saranno in ritiro al J hotel.



© RIPRODUZIONE RISERVATA