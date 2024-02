Juventus, Alcaraz si presenta: «Un sogno che si avvera, sceglievo sempre i bianconeri alla Playstation»

Un sogno che ai avvera per Carlos Alcaraz. Nella prima intervista ai canali ufficiali della Juventus il nuovo arrivato ha sottolineato come sia pronto a giocarsi le sue chance da qui a giugno per convincere il club bianconero a confermarlo, con Paulo Dybala nel mirino.

Le dichiarazioni di Carlos Alcaraz da nuovo giocatore della Juventus

«E’ stato impressionante arrivare a Torino, per me la Juventus è un sogno. So che dovrò impegnarmi molto per centrare gli obiettivi - prosegue Carlos - ma la mia prima impressione è stata pazzesca, perché sceglievo la Juventus quando giocavo alla Playstation.

E ora sono qui ad allenarmi.

È un onore indossare questa maglia. E ancora di più vedendo il percorso dei buoni giocatori argentini che sono passati da qui, ho visto molte partite di Di Maria, Paredes, Dybala. È stato tutto molto rapido ma anche molto bello. Il mio procuratore, Sebastian, mi ha spiegato che la Juventus era interessata. Io ho cercato di restare tranquillo perché non era detto che tutto andasse a buon fine. Per fortuna è andata bene e sono molto contento di questi miei primi giorni alla Juventus. Il mio ruolo? Ho sempre giocato a centrocampo sia a sinistra sia a destra. E’ dove mi trovo meglio. Arrivo con molta grinta, molta voglia di giocare e di vincere. Sono un ragazzo molto competitivo»