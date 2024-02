Lazio, Lotito: «Basta con questo mercato, siamo competitivi così e Sarri non mi ha chiesto rinforzi. In estate spesi 100 milioni»

La campagna acquisti invernale si è chiusa come al solito senza grandi acuti in casa Lazio. Va detto che era difficile attendersi colpi di scena visto che Lotito nella sua gestione ha speso solo una volta oltre 10 milioni a gennaio, ma perché il club capitolino era in zona retrocessione (nel 2009-10). In tutte le altre occasioni i biancocelesti non sono andati oltre i 3,7 milioni di investimento. Quest’anno sembrava potesse cambiare qualcosa, ma alla fine è arrivata una delusione che ha risvegliato i malumori dei tifosi.

Malumori che però non sembrano toccare minimamente il presidente Lotito. Ecco come si è espresso infatti il patron a tal proposito: «Il mercato? Ma basta, per favore. Questa estate sono stati spesi 100 milioni. Sarri non mi ha chiesto rinforzi, assolutamente – ha rivelato a Notizie.com – e la Lazio così com’è è competitiva. Qui nessuno prende in giro nessuno, lavoriamo sempre per fare bene. Adesso recuperiamo i giocatori, Kamada è tra questi, vedremo poi che campionato faremo. In più ci sono la Champions League e la Coppa Italia».

Tornando al campo invece i biancocelesti si sono ritrovati oggi pomeriggio per il penultimo allenamento prima della gara contro l’. Così come ieri, Sarri non ha avuto a disposizione solamente, entrambi ancora in cura lontano da. In base alle prove tattiche che continuano ad andare in scena nel centro sportivo, per domenica restano in piedi almeno un ballottaggio per reparto. In primis in difesa, conin corsa per un posto. A centrocamposcalpita per una chance in cabina di regia o come mezzala, o a scapito di, oppure di uno tra. Infine davanti si contenderanno il posto da punta centraleDomani è prevista la rifinitura, ma non la conferenza stampa di Sarri.