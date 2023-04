Juventus-Inter, Cuadrado squalificato per tre giornate. Chiusa contro il Napoli la "Tribuna Sud" bianconera

Sarà squalificata un turno, il 23 aprile nel match di campionato contro il Napoli di Luciano Spalletti, la Tribuna sud bianconera da dove sono partiti gli insulti razzisti a Lukaku nella semifinale di andata di Coppa Italia. Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la rissa al termine di Juventus-Inter e per il caso Lukaku, squalificato un turno dopo l'espulsione (doppio giallo) rimediata nel finale.

Cuadrado, tre giornate di squalifica

Inoltre, il giudice sportivo ha deciso di squalificare per tre giornate Cuadrado. Un turno di stop anche per Handanovic, che aveva avuto uno scontro fisico proprio col colombiano. Come si legge nel comunicato, il giudice sportivo ha deliberato «di sanzionare la Soc. Juventus con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Tribuna Sud", primo anello, privo di spettatori».

I tre giocatori salteranno la gara di ritorno in programma a San Siro il 26 aprile. Cuadrado non giocherà l'eventuale finale. Inoltre, al colombiano sono stati dati 10mila euro di multa. Stessa cifra al portiere sloveno dell'Inter. Come detto i due sono stati protagonisti di un feroce faccia a faccia a match concluso. Di poco inferiore, quattromila euro, la sanzione per la Juve (lancio di oggetti in campo). Ventimila euro di multa, infine, per il dirigente interista Baccin che avrebbe tentato di raggiungere l'arbitro dopo il fischio finale offendendolo ripetutamente.