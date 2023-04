Serie A, Milan show al Maradona: Napoli travolto 4-0

Show del Milan allo stadio Maradona. I rossoneri dominano e vincono 4-0 contro il Napoli, in attesa del doppio confronto nei quarti di Champions League. Decidono la doppietta di Leao, accompagnata dalle reti di Brahim Diaz e Saelemaekers. La squadra di Pioli sale in terza posizione, a -4 dalla Lazio seconda in classifica che si è imposta a Monza 2-0 grazie a Pedro e Milinkovic-Savic. Successo anche per la Roma che all'Olimpico batte 3-0 la Sampdoria e aggancia l'Inter al quarto posto. Con lo stesso risultato il Bologna liquida l'Udinese. Stasera Empoli-Lecce e Sassuolo-Torino chiudono la 28ma di serie A.