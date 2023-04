Juventus-Inter, rissa nel finale: cosa è successo? L'esultanza polemica di Lukaku e la furia di Cuadrado

Finale infuocato per Juventus-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia conclusasi con il risultato di 1-1. Succede tutto allo scadere: Lukaku segna un calcio di rigore al 94' ed esulta sotto la curva bianconera mettendo l'indice sulla bocca, probabilmente in reazione a dei cori razzisti. Intorno all'attaccante belga scatena l'inferno. L'arbitro lo espelle, ma non basta.

Rissa al termine di Juve-Inter: cosa è successo

I giocatori della Juventus sono furiosi, il più arrabbiato è Cuadrado che supera il limite e rimedia un cartellino rosso. Espulsione anche per Handanovic, anche lui particolarmente attivo nella rissa. I tre cartellini rossi non sedano gli animi. Dzeko va sotto la curva dei supporter nerazzurri ad arringare la folla. Il parapiglia sembra proseguire negli spogliatoi. La gara di ritorno, in programma il 26 aprile, si preannuncia come una battaglia.