Juan Jesus scalzo al Maradona dopo Napoli-Barcellona per l'antidoping: «Così fa freddo e riesco ad andare in bagno»

Il Napoli è riuscito a strappare il pareggio al Barcellona, grazie al gol di Victor Osimhen, lasciando tutto in gioco in vista del ritorno di Champions al Camp Nou. Il nigeriano ha risposto al gol di Lewandowski, riuscendo a dare una speranza alla squadra di Calzona in vista del match in Catalogna. Al termine della partita è avvenuto un episodio piuttosto singolare che ha visto protagonista il difensore azzurro Juan Jesus.

Il Napoli rimonta il Barcellona, Osimhen risponde a Lewandowski: 1-1 al Maradona

Il brasiliano è stato sorteggiato dalla UEFA per svolgere il test antidoping post-partita ma ha avuto difficoltà ad andare in bagno.

Così circa due ore dopo la fine della partita Juan Jesus è tornato in campo senza scarpe per fare una passeggiata, aspettando il momento buono per poter andare in bagno.

😂 ¡NO TE LO ESPERABAS!



🚶‍♂️ Juan Jesús, jugador del Nápoles, camina por el estadio descalzo dos horas después del partido.



¿Por qué? ¡Para que le entren GANAS de MEAR! pic.twitter.com/DxMB3DKUyb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 22, 2024

In quel momento le telecamere del programma spagnolo El Chiringiuito erano ancora accese, così l'ex Roma e Inter ha risposto ad alcune domande dei giornalisti: «Così fa freddo e riesco a fare pipì». Successivamente il difensore ha potuto svolgere la sua procedura relativa al test antidoping.