Il Napoli rimonta il Barcellona, Osimhen risponde a Lewandowski: 1-1 al Maradona

Il Napoli scende in campo contro il Barcellona per la gara di andata di Champions League. Al Maradona esordisce Calzona sulla panchian degli azzurri dopo l'esonero di Mazzarri. Il tecnico nelle ultime giornate non era riuscito a invertire la rotta e ha pagato gli scarsi risultati. L'attuale commissario tecnico della Slovacchia è stato ingaggiato da De Laurentiis che lo ha accolto a braccia aperte.

Francesco Calzona, il nuovo allenatore del Napoli rimarrebbe c.t. della Slovacchia: ecco i precedenti doppi incarichi nel calcio