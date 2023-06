Italia-Uruguay, finale Mondiali Under 20: orario, dove vederla e probabili formazioni

A un passo dal sogno. Italia-Uruguay, la partita che vale il tetto del mondo, un traguardo mai raggiunto prima dalla Nazionale Under 20 nelle 21 edizioni che hanno preceduto quella che si sta giocando in Argentina. Oggi, alle 23 italiane (diretta su Rai 2), gli azzurrini sfidano i sudamericani al 'Diego Armando Maradona' di La Plata, una sfida senza appello e che deciderà chi sarà a salire sul gradino più alto del podio iridato. Un pò di storia «i ragazzi d'oro» di Nunziata l'hanno già scritta in questa lunga cavalcata iniziata 21 giorni fa diventando, dopo due semifinali perse consecutivamente, i primi a disputare una finale mondiale nella categoria Under 20.

Il percorso dell'Italia

L'Italia si presenta alla finale anche con il capocannoniere del Mondiale: Cesare Casadei, autore di sette gol in sei partite, posizione ormai inattaccabile.