Ecuador-Italia, da Pellegrini a Rapsadori: le immagini della gara

L'Italia scende in campo per la tournée americana contro l'Ecuador. Seconda amichevole di questa pausa per la nazionali che serve per arrivare al meglio all'Europeo 2024 in cui deve difendere il titolo vinto nel 2021. Formazione sperimentale in campo che vede Raspadori attaccante centrale con alle sue spalle Pellegrini e Zaniolo.