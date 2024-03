Italia protagonista a New York, maglia e calciatori sui tabelloni di Times Square

L'Italia in questi giorni è negli Stati Uniti per preapare al meglio la gara contro l'Ecuador. La partita fa parte di questa tournée americana, dove la prima gara ha visto gli Azzurri vincere contro il Venezuela 2-1. Mattatore della serata è stato Mateo Retegui. La Nazionale in questi giorni ha fatto anche visita a New York, dato che giocherà nelle sue vicinanze e dopo aver incontrato la comunità italo-americana, i giocatori sono stati protagonisti anche a Times Square.

Sugli schermi luminosi della piazza icona della Grande Mela sono comparsi i giocatori della nazionale con le nuove maglie realizzate da Adidas, che stamattina verranno presentate nel flagship store del brand tedesco sulla Fifth Avenue, dove la squadra farà una foto con la nuova divisa.

L'incontro con gli italo-americani

La Nazionale è atterrata intorno alle 17.40 a Newark e allo Spring Place la National Italian American Foundation ha dato appuntamento a circa 1000 italiani per un cocktail di benvenuto. «Per la FIGC e la Nazionale – ha detto il presidente federale Gabriele Gravina nel suo intervento di saluto - è un piacere e un orgoglio giocare negli Stati Uniti e poter condividere momenti speciali come questo con la comunità italo-americana. L’accoglienza che ci avete riservato sia a Miami che a New York è stata eccezionale, abbiamo potuto toccare con mano l’entusiasmo e l’amore che nutrite verso uno dei simboli italiani più belli: la maglia Azzurra. Con questa tournée, che nasce da una progettualità trasversale (motivazioni sportive, culturali, commerciali e istituzionali), abbiamo gettato le basi per un ponte ideale che avvicini ancora di più l’Italia agli Stati Uniti».