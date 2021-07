Italia-Inghilterra, chi sono i rigoristi per la finale degli Europei

Domenica 11 Luglio 2021, 22:55 - Ultimo aggiornamento: 23:04

La finale degli Europei Italia-Inghilterra va oltre i novanta minuti. E se si dovesse andare ai rigori, chi li calcerebbe per l'Italia? Le indicazioni erano arrivate già dalla semifinale contro la Spagna, quando a tirarli erano stati Locatelli, Belotti, Bonucci, Bernardeschi e Jorginho. Roberto Mancini li ha provati durante tutta l'avventura europea e lo ha fatto a maggior ragione negli ultimi allenamenti. A Wembley in finale sicuramente lo tirerebbero Bonucci e Jorginho, le due certezze azzurre. Locatelli al 90' è in panchina, Belotti è entrato nel primo tempo supplementare. Un rigore quindi potrebbe toccare a lui e un altro a Berardi (che li tira con il Sassuolo). Poi c'è Bernardeschi, subentrato a Chiesa. Fuori invece Lorenzo Insigne, che è il rigorista al Napoli e avrebbe avuto una chance. Un'altra opzione è quella che porta a Cristante, che ha esperienza e leadership per prendersi un'eventuale responsabilità. Il vero top player in questo caso però è Donnarumma, la vera speranza azzurra. Contro la Spagna ha parato a Morata quello decisivo.

