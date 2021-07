Italia-Inghilterra, William ride in tribuna con il figlio George dopo il gol dell'1-0 di Shaw

Domenica 11 Luglio 2021, 21:33 - Ultimo aggiornamento: 21:56

Il principe William e il figlio George ridono in tribuna dopo il gol dell'1-0 nella finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra, messo a segno da Luke Shaw. Inizio choc dell'Italia guidata da Roberto Mancini, che va subito in svantaggio dopo due minuti. Il goal del difensore del Manchester United è il più veloce in una finale europea. Grande gioia in tribuna per i reali. William e la Regina avevano già rilanciato l'hashtag «bring it home, portate a casa il trofeo». Il principe William sta guardando la partita insieme alla moglie Kate Middelton e al figlio George.

APPROFONDIMENTI IL PATRON «Bring it home» Video LE STATISTICHE Italia-Inghilterra, Shaw da record IL PERSONAGGIO Tom Cruise, dopo Wimbledon, si regala anche Italia-Inghilterra EURO 2020 Italia-Inghilterra, Wembley fischia l'inno di Mameli IN FINALE Rai, Italia-Inghilterra: Varriale e Marchisio non ci sono ROYAL FAMILY Foto

Prince George cheering with Prince William 😭😭 pic.twitter.com/o5u2GYJXhD — X-Files, Gillian Anderson & David Duchovny fans (@_X_Fls) July 11, 2021

Italia-Inghilterra, Shaw da record: il suo gol contro l'Italia è il più veloce in una finale europea

Tom Cruise, dopo Wimbledon, si regala anche Italia-Inghilterra a Wembley