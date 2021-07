Domenica 11 Luglio 2021, 22:20 - Ultimo aggiornamento: 22:29

Roberto Mancini cambia volto all'Italia al 54' della finale contro l'Inghilterra. Fuori Ciro Immobile, dentro Domenico Berardi: la Nazionale toglie il suo centravanti per affidarsi a Lorenzo Insigne nella posizione di "falso nueve". Una mossa, questa, già vista contro la Spagna e che era stata presa in considerazione dal ct anche nei giorni scorsi per questa partita. Contemporaneamente Mancini toglie l'ammonito Nicolò Barella per far posto a Bryan Cristante.