Domenica 31 Ottobre 2021, 14:39

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6.5

Si fa trovare pronto sul tiro debole di Larsen, poi l’Udinese non crea molti pericoli in fase offensiva. Fino alla conclusione di Deulofeu.

SKRINIAR 6.5

Controlla la sua zona del campo senza farsi sorprendere.

RANOCCHIA 6.5

Su angolo di Calhanoglu svetta più in alto di tutti, sfiorando la traversa.

BASTONI 6.5

Una prestazione tranquilla con pochi motivi per i quali preoccuparsi.

DUMFRIES 6

Dovrebbe proporsi di più quando l’Inter attacca. Si rifà con l’assist del 2-0 a Correa.

BARELLA 7.5

Sette tiri nel primo tempo. Se non è un record, poco ci manca.

BROZOVIC 6.5

Tiene bene la mediana e fa girare palla.

CALHANOGLU 6

Insidioso da calcio d’angolo, ma non è ancora il giocatore brillante dei tempi del Milan.

PERISIC 7

Martella l’Udinese sulla sinistra e da una sua intuizione arriva il vantaggio.

DZEKO 6

Fa a sportellate con Becao e cerca di rendersi utile in fase difensiva. Silvestri gli nega il gol. Per la prima volta in campionato non segna a San Siro.

CORREA 8

Fantasma nel primo tempo, poi si sveglia e regala la vittoria all’Inter con una doppietta.

VIDAL 6.5

Appena entra, sfiora subito il terzo gol.

SANCHEZ 6

Si propone diverse volte. Ha tanta voglia di fare bene.

INZAGHI 7

Gioca solo l’Inter che vince e cerca di restare in scia delle prime della classe.

PAGELLE UDINESE

SILVESTRI 7

Un primo tempo da grande protagonista con due parate su Barella. Nella ripresa salva su Dzeko. Ma non può nulla sulla doppietta di Correa.



BECAO 6

Buon duello con Dzeko, anche se ogni tanto commette qualche errore.

NUYTINCK 5.5

Sbaglia sul gol di Correa. In affanno quando l’argentino lo punta.

SAMIR 6.5

Prestazione brillante, non va in difficoltà.

LARSEN 5.5

Si fa vedere con un tiro debole a inizio match.

PEREYRA 6.5

Lavora molto in fase difensiva, aiutando l’Udinese quando l’Inter attacca.

JAJALO 5.5

Qualche disattenzione di troppo.

MAKENGO 5.5

Non è facile rincorrere un giocatore come Barella.

MOLINA 5.5

Qualche spunto interessante da parte sua, ma Perisic è un avversario troppo ostico.

SUCCESS 5

Pochi giocabili per lui, ma non è che faccia molto per rendersi più utile.

BETO 5.5

Non riesce a superare il muro difensivo dell’Inter.

DEULOFEU 6

Messo in campo per dare profondità all’Udinese, impegna Handanovic. Poi segna ma viene annullato per fuorigioco.

WALACE 6

Bravo quando mura Dumfries.

ARSLAN 6

Prova a svegliare l’Udinese.

UDOGIE 6

Entra in campo a risultato ormai compromesso.

GOTTI 5.5

La sua Udinese resiste un tempo, poi crolla.