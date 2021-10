Juventus, nuova sconfitta a Verona: stasera Roma-Milan

Dopo il KO col Sassuolo, secondo scivolone consecutivo per la Juventus, che ieri ha perso 2-1 a Verona nel secondo anticipo dell'11^ giornata di Serie A. Bianconeri piegati da una doppietta di Simeone. Non basta alla squadra di Allegri il gol di McKennie. Nel primo anticipo 2-2 a Bergamo tra Atalanta e Lazio. Due volte in vantaggio con Pedro e Immobile, i biancocelesti si sono fatti rimontare prima da Zapata e poi, in pieno recupero, da De Roon. Nel terzo anticipo ieri 3a 0 del Torino sulla Samp, col 100esimo gol di Belotti in serie A. ra le gare di oggi Inter-Udinese e Salernitana Napoli. Occhi puntati però sull'Olimpico: alle 20.45 va in scena il big match tra Roma e Milan.