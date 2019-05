Inter, Spalletti dopo il crollo: «Con l'Empoli sarà una finale»

«A Napoli ci sta di perdere, magari non in questa maniera. Ora ci attende una finale. In questi ultimi mesi di campionato abbiamo fatto delle buone partite, nonostante qualche pareggio di troppo»: così ai microfoni di Sky Sport l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti dopo il ko in casa del Napoli che complica la corsa Champions. Il tecnico nerazzurro sottolinea che con l'Empoli «la squadra ha nelle mani il suo destino, i calciatori erano dispiaciuti a fine partita e consapevoli di non aver fatto una buona partita. L'Empoli verrà a giocarsela, il Milan dovrà vincere a Ferrara... Sarà una partita fondamentale, andremo a giocarcela con lucidità e forza - conclude - Bisogna saper reggere il peso dell'importanza della partita. Ora serve la tranquillità».





