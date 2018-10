Inter-Milan, le pagelle: Icardi è il re di Milano, Donnarumma sbaglia nel finale

Ultimo aggiornamento: 23:03

HANDANOVIC 6Suso e Calhanoglu non inquadrano mai lo specchio della porta e Higuain non va mai al tiro.VRSALJKO 6.5Corre tantissimo e mette due ottimi palloni in mezzo.DE VRIJ 6.5Non si fa spaventare da Higuain e nel primo tempo colpisce il palo con una bella girata.SKRINIAR 6.5Contrastare un giocatore come Suso non è mai facile, ma sbaglia poco.ASAMOAH 5.5Quando Suso lo punta, va in affanno.VECINO 7Sbaglia un gol già fatto a fine primo tempo, ma è suo il cross della vittoria.BROZOVIC 6.5In mezzo al campo cerca di far valere la sua fisicità.POLITANO 6È quello più veloce con la palla tra i piedi.NAINGGOLAN N.G.Si deve arrendere dopo uno scontro con Biglia per una distorsione alla caviglia sinistra. Salvo un recupero lampo, salterà la trasferta di Champions a Barcellona.PERISIC 6.5Più incisivo del solito. Non stava benissimo, esce nella ripresa per fare posto a Keita.ICARDI 7.5Segna quando meno te lo aspetti e regala il derby all’Inter.BORJA VALERO 6Entra al posto di Nainggolan e serve un paio di palloni interessanti.SPALLETTI 7Voleva questa vittoria e deve ringraziare Icardi.G. DONNARUMMA 4Combina un disastro sul gol di Icardi.CALABRIA 6Non ha nessun timore ogni volta che deve contrastare Perisic.MUSACCHIO 4Scivola sul cross di Vecino perdendosi Icardi sul gol.ROMAGNOLI 6Copre i buchi di Musacchio.RODRIGUEZ 5Vrsaljko e Politano sono due brutti avversari per il terzino svizzero.KESSIE 5Perde troppi palloni, disordinato.BIGLIA 5.5A fine primo tempo la stava combinando grossa quando liscia un pallone sugli sviluppi di un corner rossonero.BONAVENTURA 5Da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più.SUSO 6.5Con la palla tra i piedi è sempre quello più pericoloso del Milan.HIGUAIN 5Non gli arrivano molti palloni. È il grande assente.CALHANOGLU 4.5Continua il suo periodo negativo. Brutto inizio stagione per lui.GATTUSO 5Perde male questo derby. Un passo indietro per il suo Milan.