De Zerbi sulla sfida tra Brighton e Roma: «Sarà difficile ma per arrivare in fondo dovremo batterli»

De Rossi contro De Zerbi, i sorteggi di Europa League hanno decretato che il destino dei due allenatori italiani si incrocerà negli ottavi di finale. Una doppia sfida, quella tra Roma e Brighton, che per De Zerbi sarà come un ritorno al passato, visti i suoi trascorsi in Italia. L'andata il 7 marzo all'Olimpico, il ritorno il 14 marzo in Inghilterra. Mancano ancora diversi giorni ma la temperatura inizia a farsi calda.

Il Brighton di De Zerbi (che sfiderà la Roma): c'è Evan Ferguson che per un giorno ha rubato la scena ad Haaland

Le dichiarazioni di De Zerbi

«Resto concentrato sulla gara di Premier League con l’Everton e poi penserò alla Fa Cup, soltanto dopo lavoreremo sulla Roma e sull’Europa League». Lo ha dichiarato l’allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi, in conferenza stampa rispondendo a una domanda legata al sorteggio di Europa League in cui gli inglesi affronteranno i giallorossi di Daniele De Rossi negli ottavi della competizione: «Posso solo dire che sarà sicuramente difficile contro i giallorossi, ma se vogliamo arrivare lontano in questa competizione dobbiamo vincere contro la Roma e contro qualsiasi altra squadra».