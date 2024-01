Inter-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita di Supercoppa

Sta per iniziare la Supercoppa italiana 2024 che metterà in palio il primo trofeo della stagione. Giovedì il Napoli sfiderà la Fiorentina. Venerdì andrà in scena l'altra semifinale, quella tra l'Inter detentore del titolo (ultime due edizioni) e la Lazio. La vincente andrà in finale, in programma lunedì 22 gennaio alle ore 20. Non sono previsti tempi supplementari, di conseguenza in caso di pareggio nei 90 minuti si andrà ai calci di rigore.

Napoli-Fiorentina: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita di Supercoppa

Il match tra Inter e Lazio andrà in scena venerdì 19 gennaio all'Al-Awwal Park Stadium di Riyad alle ore 20 (ora italiana). La gara sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity tramite pc, tablet e smartphone o su mediasetplay.mediaset.it.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.