Napoli-Fiorentina: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita di Supercoppa

Domani inizierà la mini cavalcata delle 4 squadre italiane alla Supercoppa italiana, primo trofeo della stagione. Si parte con Napoli-Fiorentina, rispettivamente campione d'Italia in carica e finalista dell'ultima Coppa Italia. La vincente se la vedrà in finale (22 gennaio alle 20) con una tra Inter e Lazio che si sfideranno venerdì. Non sono previsti tempi supplementari, di conseguenza in caso di pareggio nei 90 minuti si andrà ai calci di rigore.

Il match tra Napoli e Fiorentina andrà in scena giovedì 18 gennaio all'Al -Awwal Park Stadium di Riyad alle ore 20 (ora italiana). La partita sarà visibile in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity tramite pc, tablet e smartphone o su mediasetplay.mediaset.it.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.