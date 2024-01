Calciomercato live, ultime notizie oggi: Juventus, niente Hendersonn: va all'Ajax. Milan, Nianzou nel mirino. Napoli, continuano i contatti per Barak.

Nuovo giorno, nuovi affari di calciomercato con la Serie A che è sempre molto attiva in questa finestra invernale. Non si ferma la ricerca di un centrocampista centrale da parte del Napoli che nelle scorse settimane ha seguito da vicino Lazar Samardzic. Il centrocampista, però, si è avvicinato alla Juventus e così Meluso ha virato su Barak della Fiorentina. I contatti tra le parti sono stati avviati e gli azzurri stanno continuando a spingere per il calciatore. Il Milan, invece, è sempre sulle tracce di un difensore centrale e ora sta senguendo Nianzou del Siviglia. Ecco l ultime notizie di calciomercato in diretta.

