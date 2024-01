Chi è Orel Mangala, il centrocampista belga che piace a Juventus e Napoli

Il calciomercato di Juventus e Napoli potrebbe intrecciarsi. Entrambi i club italiani infatti sono sulle tracce del centrocampista classe '98 del Nottingham Forrest Orel Mangala. Il belga è in scadenza a giugno 2026 ma potrebbe uscire già in questa sessione di calciomercato invernale. Una delle classiche occasioni di mercato che Juventus e Napoli vogliono provare a cogliere, cercando di puntare sul prestito.

Chi è Orel Mangala

Centrocampista belga scuola Anderlecht e Borussia Dortmund, Orel Mangala può agire sia da mediano che da centrocampista centrale. Nel Nottingham Forrest in questa stagione ha giocato sia da vertice basso in un centrocampo a 5 che in coppia con un altro centrocampista nel 4-2-3-1. Giocatore duttile e forte fisicamente, dotato di un buon tiro dalla distanza.

In stagione ha collezionato 18 presenze e un gol in Premier League (non esattamente un goleador) ma nell'ultima partita (FA Cup) contro il Blackpool non è neppure sceso in campo, segnale che potrebbe lasciare Nottingham in questa finestra di mercato. Le sue stagioni migliori le ha vissute in Germania con la maglia dello Stoccarda (109 presenze- 3 gol- 10 assist), con una parentesi di un anno all'Amburgo. Dal 2022 è nel giro della nazionale maggiore belga con cui ha totalizzato 12 presenze.

La corsa di Napoli e Juventus a Mangala

La Juventus ha esigenza di rinforzare il centrocampo con un giocatore relativamente giovane ma già pronto. Oltre a Samardzic e Jordan Henderson, è spuntato anche Orel Mangala che ha 25 anni, un'età di piena maturità calcistica, e per caratteristiche potrebbe fornire una soluzione preziosa a Massmiliano Allegri. Anche il Napoli ha bisogno di aggiungere un tassello a centrocampo, specialmente dopo la partenza di Elmas e Mangala è un nome caldo per gli azzurri. Anche se Hamed Traorè sembra pronto a vestire la maglia dei campioni d'Italia e già nelle prossime ore dovrebbe essere in Italia.