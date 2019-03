© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiude col botto il programma della 29esima giornata di Serie A, con la partita della domenica sera alle 20.30 tra Inter e Lazio: i nerazzurri, che dopo il derby vinto con grinta e determinazione due settimane fa hanno riconquistato il terzo posto in classifica con 53 punti a discapito proprio dei cugini rossoneri, ospitano una Lazio in netta ripresa, che da ultimo ha demolito il Parma all'Olimpico per 4-1 salendo così a 45 punti e con il match casalingo con l'Udinese ancora da recuperare.LE FORMAZIONI:INTER:LAZIO:Sono 75 le partite giocate da Inter e Lazio nella Serie A a girone unico: ben 41 le vittorie dei padroni di casa, a fronte di sole 9 sconfitte e 25 pareggi. L'ultima vittoria dei biancocelesti a San Siro è del 20 dicembre 2015, 1-2 firmato dalla doppietta laziale di Candreva, oggi in forze ai nerazzurri, inframmezzata dal momentaneo pareggio di Icardi. Ultima vittoria nerazzurra nella partita di dicembre della stagione 2016/2017, 3-0 grazie alla rete di Banega e alla doppietta di Icardi.