Inzaghi: «Vittoria di grande personalità»

Simone Inzaghi è al settimo cielo dopo il blitz del Meazza contro l'Inter: «Abbiamo avuto personalità, giocando davanti ad un pubblico meraviglioso come quello di San Siro che ha incitato sempre. Abbiamo concesso qualche traversone ma sono stati bravi i difensori e il portiere. Ora avremo una serie di partite ravvicinate e dovremo essere bravi a recuperare forze».



Decisivo Milinkovic Savic, che sembra tornato ai suoi livelli: «Non aveva fatto il ritiro e non ha lavorato con noi. Avrei dovuto inserirlo gradualmente ma non ce l'ho fatta. È partito bene ma ha avuto un calo fisiologico, poi ha avuto l'infortunio muscolare. Ora sta tornando», conclude Inzaghi.





