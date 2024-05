Sassuolo retrocesso ufficialmente: gli emiliani tornano in B dopo 11 anni

Il Sassuolo è retrocesso matematicamente in Serie B. I neroverdi hanno pagato la sconfitta di oggi contro il Cagliari che, invece, proprio grazie a quel successo si è salvato. Uno 0-2 che ha condannato gli emiliani, ora ai saluti dopo undici anni. La vittoria del Frosinone e il pareggio tra Empoli e Udinese ha segnato il verdetto finale su Berardi e compagni, speranzosi di salvarsi in queste ultime giornate. La tagliola però è scattata alla 37ª giornata con un bottino di soli 29 punti. Solo la Salernitana ha fatto peggio con un totale di 16 punti.

Il cammino

In questo 2024 sono arrivate 12 sconfitte per il Sassuolo che ha ottenuto solo 13 punti da gennaio ad oggi. Un totale di tre vittorie e quattro pareggi.

Le prime che sono arrivate con Fiorentina (1-0 il 6 gennaio), con il Frosinone (1-0 il 9 marzo) e infine con l'Inter (1-0 il 4 maggio). I pareggi, invece, sono arrivati contro il Torino (1-1 il 10 febbraio), con l'Udinese (1-1 il 1° aprile), con la Salernitana (2-2 il 5 aprile) e con il Milan (3-3 il 14 aprile). Un cammino nel nuovo anno fatto di scivoloni anche negli scontri diretti per la salvezza.

Il verdetto aritmetico

A condannare il Sassuolo è stata la matematica. I 29 punti totali, infatti, non hanno lasciato scampo a Ballardini che era stato chiamato proprio per compiere il miracolo. Il tecnico, specializzato proprio in salvezze, non è riuscito stavolta a portare a termine il suo lavoro e ha pagato il successo del Frosinone e il pareggio tra Empoli e friulani nello scontro diretto di questa 37ª di A. I gialloblù erano diciassettesimi a 32 punti, ma con il successo è arrivata a 35. I toscani e i friulani hanno pareggiato con due calci di rigore nei minuti finali e sono rispettivamente a quota 33 e 34. Con i soli tre punti a disposizione nell'ultima giornata di campionato il Sassuolo non riuscirà a superarli e quindi è matematicamente retrocessa in Serie B.