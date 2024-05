Serie A, quanto vale il paracadute per la retrocessione? In palio 60 milioni di euro

Sono quattro le squadre che nell'ultima giornata di Serie A lotteranno per mantenere la propria posizione nel campionato. Si tratta di Verona, Empoli, Frosinone e Udinese con una di queste che scenderà in Serie B e si unirà a Sassuolo e Salernitana già condannate. Per le squadre che non riusciranno a mantenere la propria posizione c'è una magra consolazione: il paracadute per la retrocessione introdotto nel 2008. Come riporta Calcio e Finanza, questo ammonta a un totale di 60 milioni di euro per la stagione 2023/2024, ma può essere anche di meno a seconda delle fasce di appartenenza.

Lotta salvezza, in ballo Empoli, Udinese e Frosinone: ipotesi spareggio, come funziona

Le fasce del paracadute

Di queste ce ne sono tre: Fascia A (10 milioni di euro), Fascia B (15 milioni di euro) e Fascia C (25 milioni di euro).

Ogni fascia è legata alla permanenza in Serie A da parte delle squadre nelle ultime stagioni. Le squadre di Fascia A sono quelle che retrocedono dopo una sola stagione tra le big italiane. Quelle di Fascia B sono quelle che retrocedono dopo due stagioni non consecutive nelle ultime tre, comprendenti anche quella in cui avviene la retrocessione. Infine, quelle della Fascia C sono quelle squadre che scendono in B dopo tre stagioni non consecutive nelle ultime quattro, comprendenti quella in cui avviene la retrocessione.

L'ammontare totale del paracadute

La cifra da raggiungere di solito è 60 milioni e nella stagione in corso non può essere superata, ma al massimo diminuita. Queste situazioni possono accadere se, ad esempio, le squadre retrocesse siano tutte di fascia C. Queste avrebbero diritto a un totale di 75 milioni di paracadute, ma si dovranno accontentare di 60. Se, invece, la cifra dovesse essere più bassa, la parte di paracadute che manca può essere aggiunta al paracadute della stagione successiva per un massimo di 75 milioni. Nella stagione 2022/2023, però, la cifra non è stata raggiunta e i fondi rimasti disponibili sono stati distribuiti alle altre squadre di Serie A.

La situazione attuale

Come detto all'inizio dell'articolo, le squadre ancora in corsa per la salvezza sono quattro a cui si aggiungono Sassuolo e Salernitana retrocesse aritmeticamente. I campani sanno già che riceveranno 25 milioni grazie alla presenza in Serie A in tre stagioni delle ultime quattro e lo stesso vale per gli emiliani. Ma quanto prenderebbe di paracadute la terza retrocessa?

Frosinone , 35 punti - 10 milioni (una nelle ultime quattro);

, 35 punti - 10 milioni (una nelle ultime quattro); Verona , 34 punti - 25 milioni (quattro partecipazioni in Serie A nelle ultime quattro stagioni);

, 34 punti - 25 milioni (quattro partecipazioni in Serie A nelle ultime quattro stagioni); Udinese , 34 punti - 25 milioni (in Serie A dal 1995/96);

, 34 punti - 25 milioni (in Serie A dal 1995/96); Empoli , 33 punti - 25 milioni (tre partecipazioni in Serie A nelle ultime quattro stagioni);

, 33 punti - 25 milioni (tre partecipazioni in Serie A nelle ultime quattro stagioni); Sassuolo* , 29 punti - 25 milioni (in Serie A dal 2013/14);

, 29 punti - 25 milioni (in Serie A dal 2013/14); Salernitana*, 16 punti - 25 milioni (tre partecipazioni in Serie A nelle ultime quattro stagioni).

* Squadra retrocessa in Serie B.