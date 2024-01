Inter, Lautaro aggancia Icardi nella classifica cannonieri all-time: 8° assoluto, staccato Vieri

Ancora una volta il timbro lo ha messo Lautaro Martinez. Il bomber argentino ha sancito la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, riportando i nerazzurri in testa alla classifica e con una partita ancora da recuperare. Si tratta del 19esimo gol del Toro in campionato che grazie alla firma di ieri al Franchi ha toccato quota 124 reti (tra tutte le competizioni) con la maglia dell'Inter, agganciando Mauro Icardi all'ottavo posto nella classifica cannonieri all-time del club.

Fiorentina-Inter 0-1, decide il solito Lautaro Martinez. Nico Gonzalez sbaglia un rigore, Inzaghi sorpassa la Juve in testa

Lautaro ha staccato un mostro sacro come Bobo Vieri (123 reti) e adesso ha solo sette attaccanti davanti a lui.

Il settimo posto attualmente è occupato da Nyres (133 gol) che dista 9 reti, facilmente raggiungibili da Martinez in questa seconda parte di stagione. Il Toro ha sempre dimostrato di non essere troppo attento ai numeri personali, ma soprattutto a quelli di squadra. Spesso negli anni è stato un secondo violino, a supporto di centravanti come Icardi, Lukaku e Dzeko. Col passare delle stagioni, però, il suo status è cresciuto esponenzialmente, complice la vittoria del Mondiale con l'Argentina e la finale di Champions raggiunta con l'Inter.

Adesso è lui il primo violino dell'Inter e Marcus Thuram è arrivato come partner ideale per mettere in luce le qualità dell'argentino. Il capitano nerazzurro sta già scrivendo una pagina importante della storia del club nerazzurro e i numeri realizzativo sono una testimonianza concreta della sua crescita.

La classifica all-time dei cannonieri dell'Inter

1. Giuseppe Meazza (284 gol)

2. Alessandro Altobelli (209 gol)

3. Roberto Boninsegna (171 gol)

4. Sandro Mazzola (160 gol)

5. Luigi Cevenini (158 gol)

6. Benito Lorenzi (143 gol)

7. Istvan Nyres (133 gol)

8. Lautaro Martinez e Mauro Icardi (124 gol)

9. Christian Vieri (123 gol)

10. Ermanno Aebi (106 gol)

11. Mario Corso (95 gol)

12. Attilio Demaria (86 gol)

13. Antonio Angelillo (80 gol)

14. Aldo Serena e Romelu Lukaku (78 gol)

15. Giacinto Facchetti (76 gol)