Fiorentina-Inter 0-1, decide il solito Lautaro Martinez. Nico Gonzalez sbaglia un rigore, Inzaghi sorpassa la Juve in testa

L’Inter non sbaglia mai. Vince 1-0 contro la Fiorentina, con il 19° gol in campionato di Lautaro Martinez (il numero 124 con la casacca nerazzurra) e torna in testa sorpassando la Juventus, ora a -1. Missione compiuta a una settimana dallo scontro diretto, in programma a San Siro domenica 4 febbraio, contro i bianconeri. Il successo di Firenze arriva senza Barella e Calhanoglu a centrocampo, entrambi squalificati dopo la finale a Riad con il Napoli. Frattesi e Asllani non fanno rimpiangere gli assenti e poi, come detto, è sempre Lautaro Martinez a lasciare il segno. È una gara che inizia subito in salita per i viola. L’Inter attende nella propria metà campo e cerca di ripartire. Come quando Martinez Quarta regala un pallone a Lautaro, ma Terracciano è bravo ad alzare sopra la traversa. La risposta della Fiorentina è nel gol di Nzola, ma il suo sigillo viene annullato per fuorigioco. I nerazzurri colpiscono subito: Thuram si invola sulla destra, palla in mezzo, Faraoni salva su Carlos Augusto. Sugli sviluppi del corner Lautaro Martinez beffa Parisi e insacca di testa. Al 34’ la Fiorentina costringe Sommer a una grande parata su un tentativo di Bonaventura. E sul corner i viola chiedono il rigore per una trattenuta di Bastoni su Ranieri, ma l’arbitro Aureliano lascia correre. Nella ripresa la Fiorentina non alza bandiera bianca. È pericolosa con Parisi, poi subisce il raddoppio di Arnautovic, ma anche la rete dell’austriaco viene annullata per fuorigioco. Nzola fallisce due occasioni, poi è Sommer il protagonista, parando un rigore a Nico Gonzalez.

Finisce 1-0 e i nerazzurri festeggiano per il ritorno in vetta.