Inter, querela per due giocatori: lite in discoteca e foto rubate, si indaga sui nomi

Due giocatori dell'Inter sono stati querelati per un episodio che li vedrebbe coinvolti. Episodio che risalirebbe al 6 gennaio, come riportato dall'edizione del Veneto del Corriere della Sera, durante una serata nella discoteca Hollywood di Milano. Due calciatori nerazzuri (non sono ancora noti i nomi) sarebbero stati querelati per violazione della privacy, in quanto avrebbero costretto un ragazzo friulano a lasciare il locale, con l'accusa di aver fatto delle foto e dei video ai calciatori in situazioni private. I due interisti in questione avrebbero anche controllato il cellulare del ragazzo per visionare il materiale presente. Il giovane avrebbe poi sporto denuncia.

Il ragazzo preso di mira avrebbe dichiarato di essere stato avvicinato intorno alle 4:15 del mattino da un uomo alto e biondo che avrebbe indagato su eventuali foto scattate ai giocatori dell'Inter. Dopo aver risposto negativamente, il giovane sarebbe stato portato fuori dalla discoteca. Uno dei due calciatori nerazzurri avrebbe anche minacciato il ragazzo con frasi del tipo «Sai cosa ti succede se ti metti contro di me». Dopo aver chiesto per quale squadra tifasse, avrebbero anche preteso che il ragazzo pronunciasse la frase «Milan me...». Procedono le indagini sull'accaduto, con il cellulare della presunta vittima che è stato sequestrato per rilevare le impronte digitali.

L'avvocato del ragazzo, Stefano Tutino, ha raccontato al Corriere: «Trovandosi in evidente difficoltà anche numerica, il nostro assistito non ha opposto resistenza e ha subito l’imbarazzante situazione.