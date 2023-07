Inter, solo una foto per l'addio di Brozovic. E lui risponde polemico: «Grande saluto»

L'addio di Marcelo Brozovic è diventato ufficializzato nel pomeriggio di ieri. Il centrocampista croato ha firmato il contratto che lo legherà per tre anni all'Al Nassr, con il club nerazzurro che riceverà dai sauditi 18 milioni di euro. Soldi che serviranno per chiudere l'acquisto di Frattesi, ma che non possono consolare molti tifosi interisti, che dopo otto anni hanno dovuto salutare una delle colonne del proprio centrocampo.

Non un giocatore qualunque, Marcelo Brozovic, eppure il saluto che l'Inter gli ha riservato per molti non è stato all'altezza delle prestazioni e dell'attaccamento alla maglia mostrate dal croato in tutti questi anni. Una singola foto con un'esplicita didascalia: "Goodbye Brozo", ovvero "addio Brozo", e un rapido recap della sua carriera in nerazzurro: 330 presenze, 31 gol e 5 trofei.

Sotto al post, ai commenti risentiti dei tifosi, che chiedevano maggiore considerazione per Brozovic, si è aggiunto quello dello stesso giocatore che, come sempre a modo suo, ha alimentato la polemica su Instagram: «Grande saluto...

bellissima foto». La faccina che ride postata ad accompagnare non può nascondere l'amarezza del giocatore, che probabilmente si aspettava un altro tipo di commiato dal club a cui ha dedicato i migliori anni della sua carriera.