Inter accelera per Frattesi, accordo verbale con il Sassuolo. Milan ancora beffato

Dopo Thuram, l’Inter ha beffato il Milan anche per Frattesi. I nerazzurri hanno raggiunto l’accordo verbale con il Sassuolo. L’affare si può chiudere entro giovedì: si tratta di un’operazione in prestito con obbligo di riscatto per circa 25 milioni più il cartellino di Mulattieri, valutato 8 milioni.

Calciomercato ultime notizie oggi: Inter, accordo per Frattesi e assalto a Samardzic. Milan, contatti per Morata. Juventus, Giuntoli è a Torino. Lazio, spunta Ricci

Il Milan ha constatato il margine di manovra limitato visto l’accordo tra i due club.

Annullato così il tentativo dei rossoneri, che a pranzo hanno incontrato i neroverdi e l’agente del calciatore, e del Napoli, che ha provato a inserirsi chiedendo informazioni per il giocatore. Ma per tutti è stato ormai troppo tardi. Anche perché il Sassuolo ormai aveva dato la parola al club di viale Liberazione. Felice Frattesi, che non vede l’ora di giocare con Barella ed essere allenato da Simone Inzaghi.

Ancora una volta il Milan ha dimostrato poca dinamicità nel mercato. E forse anche poca esperienza. In un mese, dal licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara, i rossoneri hanno perso su tutti i fronti. Facendosi beffare dall’Inter sia con Thuram (arrivato alla Pinetina a parametro zero) sia con Frattesi. Mettendo in stand by Kamada e dimostrando di avere idee poco chiare per il dopo Tonali e per l’attacco. E chissà che penserà ora Stefano Pioli. Il tecnico aveva chiesto alla dirigenza milanista il centrocampista del Sassuolo. E non è stato accontentato.