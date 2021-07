Inter, Bellerin vuole lasciare l'Arsenal: ecco la prima mossa 'nerazzurra'

Lunedì 12 Luglio 2021, 18:19

Hector Bellerin esce allo scoperto. Il terzino spagnolo ha chiesto ufficialmente la cessione all'Arsenal, per coprire il buco lasciato da Hakimi. La mossa è stata ovviamente molto gradita dall'Inter, in trattativa da settimane con i Gunners per la formula dell'operazione. Come è noto gli interisti vogliono un prestito con diritto, mentre gli inglesi puntano all'obbligo anche se a determinate condizioni. L'operazione è entrata quindi in una fase decisiva, e ora si attende la replica dell'Arsenal dopo l'intervento di Bellerin. Non solo entrate, l'Inter è alle prese anche con le uscite. Nelle scorse ore, è stato risolto il contratto di Joao Mario che ora può quindi legarsi anche ufficialmente al Benfica.