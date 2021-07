Napoli, sprint per Emerson Palmieri: ecco la richiesta del Chelsea

Domenica 11 Luglio 2021, 16:17

Obiettivo Emerson Palmieri. Il Napoli a sinistra non cambia priorità e punta sul fattore Spalletti per ingaggiare il terzino italo-brasiliano classe '94. In campo stasera contro l'Inghilterra, l'ex laterale giallorosso ha parlato in più di un'occasione col tecnico azzurro, con cui è rimasto in ottimi rapporti dopo l’esperienza di Roma. Siamo quindi in una fase calda della trattativa ma non ancora decisiva, visto che il Chelsea continua a chiedere 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

APPROFONDIMENTI CALCIO La Lazio suda, Luis Alberto fa fiesta CALCIOMERCATO Kessie, il Milan non vuole un Donnarumma-bis CALCIOMERCATO Cristiano Ronaldo, summit Mendes-Juventus

Emerson Palmieri, da parte sua, sembrerebbe orientato ad accettare un contratto sui 3 milioni di euro a stagione. L'alternativa? Il solito Mandava del Lille. Il difensore nato in Mozambico costa sui 10 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2022.