Infortunio a Zalewski, cosa è successo al talento lanciato da Mourinho

Uno dei protagonisti di questa parte di stagione della Roma, Nicola Zalewski, è uscito per infortunio durante il match contro l'Atalanta: il giovanissimo talento polacco, con cittadinanza italiana, lanciato nelle ultime parite da José Mourinho ha dovuto infatti lasciare il campo al 62' per un problema alla caviglia. Il centrocampista, tra i più propositivi del match, si era involato sulla fascia sinistra ed era entrato in area di rigore dopo un bel dribbling prima di allungandosi però troppo il pallone e mettere male il piede nel tentativo di tenerlo in campo. Il ventenne ha provato a stringere i denti qualche minuto prima di chiedere la sostituzione: al suo posto è entrato Vina.