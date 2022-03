Diretta Roma-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sabato di grande calcio allo Stadio Olimpico, dove la Roma di Mourinho (che sconta l'ultima giornata di squalifica) ospita l'Atalanta di Giampiero Gasperini, in una sfida dal forte sapore europeo. Entrambe le squadre arrivano da un successo in campionato: i giallorossi hanno conquistato un successo sudatissimo sul campo dello Spezia solo al 98' con un rigore, i bergamaschi invece sono reduci da un netto 4-0 casalingo con la Sampdoria. Pronto a indossare di nuovo una maglia da titolare Zaniolo, che affiancherà Abraham. Cristante favorito su Veretout, Oliveira dalla panchina. Per i bergamaschi continua l'emergenza in attacco, con il Gasp che si affida a Pasalic e Boga.

Segui la diretta di Roma-Atalanta

Roma-Atalanta, le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Lo.Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. A disp.: Fuzato Boer, Ibanez, Maitland-Niles, Veretout, Sergio Oliveira, Bove, Diawara, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix. All.: Mourinho (in panchina Foti).

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Koopmeniners; Pasalic, Boga. A disp.: Rossi, Sportiello, Muriel, Pezzella, Malinovskyi, Mihaila, Pessina, Hateboer, Scalvini, Miranchuk. All.: Gasperini.

ARBITRO: Massa

Dove vederla in tv e streaming

Roma-Atalanta, in programma alle 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN. La cronaca live testuale sarà invece disponibile sul sito del Messaggero.